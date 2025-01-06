Соболенко лидирует, Азаренко потеряла две позиции в новом рейтинге WTA

После вчерашней победы на турнире в австралийском Брисбене в активе Соболенко стало 9656 рейтинговых очков. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая в Брисбене проиграла в ⅛ финала, потеряла две позиции и находится на 22-м месте, имея 1992 балла. Белоруска Александра Саснович занимает 141-ю строку.



Первая десятка нового рейтинга WTA:



1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9656 очков.

2. Ига Свентек (Польша) — 8120.

3. Кори Гауфф (США) — 6888.

4. Ясмин Паолини (Италия) — 5399.

5. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325.

6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4821.

7. Джессика Пегула (США) — 4671.

8. Эмма Наварро (США) — 3551.

9. Дарья Касаткина (Россия) — 3368.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214.



Мужской рейтинг уверенно возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер, лучший из белорусов Егор Герасимов находится на 368-м месте.



Топ-10 рейтинга АТР:



1. Янник Синнер (Италия) — 11 830.

2. Александр Зверев (Германия) — 7635.

3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010.

4. Тейлор Фриц (США) — 5350.

5. Даниил Медведев (Россия) — 5030.

6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4210.

7. Новак Джокович (Сербия) — 3900.

8. Алекс де Минаур (Австралия) — 3535.

9. Андрей Рублев (Россия) — 3520.

10. Григор Димитров (Болгария) — 3200.-0-