Арина Соболенко рассказала, как изменилась её игра в новом сезоне

«Здорово, когда твой теннис разнообразен. Когда нужно перейти на план “Б” и у вас есть идеи, как им воспользоваться. Я искренне верю, что усложнённые удары и изменение темпа действительно принесут много пользы моей игре. Каждый раз я жду что-то новое от соперников, поэтому всегда найдётся что улучшить в собственной игре», — сказала Соболенко в интервью официальному сайту WTA.