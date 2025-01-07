Арина Соболенко назвала момент, когда была близка к завершению карьеры

На ум приходит момент, когда мне пришлось проявить стойкость и когда я была близка к тому, чтобы сказать: «Всё, с меня хватит». Два или три года назад, когда я безостановочно допускала двойные ошибки и казалось, что всё идёт не так, я думала про себя: ну всё, пора сдаваться и уходить… Пора на пенсию. Но потом поняла, что во мне столько любви к этому виду спорта, что я просто не могу сдаться. Я должна оставаться сильной и попробовать ещё раз, попробовать что-то ещё, чтобы решить свою проблему, и думаю, что это был поворотный момент в моей карьере", — приводит слова Соболенко австралийская версия Harper’s Bazaar.