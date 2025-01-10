Медведев о Джоковиче и Маррее: «У них отличное сотрудничество. Представьте, что Месси стал бы тренером Роналду. Это было бы странно»

— Влияние на Новака оценить трудно. Новак сам настолько силен, что если он выиграет, то это благодаря Энди или все же благодаря Новаку? Мне кажется, что это во всех смыслах отличное сотрудничество, даже в плане энергии, медийности, развития тенниса. Это здорово. Представьте, что Месси стал бы тренером Криштиану Роналду. Это было бы странно. Что касается меня в роли тренера, то я понятия не имею, чем буду заниматься после завершения карьеры. Чем угодно, это может быть и связано, и не связано с теннисом. Все говорят, что в ложе очень нервничаешь. Ты не можешь контролировать то, что твой игрок делает на корте. Из-за этого тебе тяжелее. Я испытываю нечто похожее, когда участвую в командных соревнованиях. Тебе очень хочется, чтобы сокомандник победил. Когда он ошибается, ты думаешь: «Давай, постарайся». Чувствуешь себя совсем не так, как на корте, поэтому может быть очень интересно.