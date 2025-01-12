Елена Рыбакина раскрыла подробности о проблемах со здоровьем в прошлом году

Может, мне стоило взять перерыв немного раньше. Играю без остановки, уже пять или шесть лет я в туре. Даже в межсезонье у нас бывает, может, одна или две недели отдыха. Я испытывала проблемы во время Уимблдона. После всего через четыре дня я снова заболела", — приводит слова Рыбакиной Tennis World USA.