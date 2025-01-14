Наварро о том, что играла 3,5 часа: «Мы как будто попали в искаженное время»

— Как ты себя чувствуешь?
— Отлично!
Я смотрела на часы, и там было 2 часа 30 минут. Я удивилась. Мы как будто попали в искаженное время. Безумный матч. Я говорила себе выжимать из себя максимум — и у меня получилось.
Она обыграла Пейтон Стернс за 3 часа 20 минут — 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5.
— Как ты себя чувствуешь?
— Отлично!
Я смотрела на часы, и там было 2 часа 30 минут. Я удивилась. Мы как будто попали в искаженное время. Безумный матч. Я говорила себе выжимать из себя максимум — и у меня получилось.