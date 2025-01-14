Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open

Причина, из-за которой Калинская отказалась от участия в соревновании, не называется. В первом круге турнира она должна была сыграть против австралийки Кимберли Биррелл, россиянку заменила представительница Германии Ева Лис. 7 января Калинская не сумела завершить матч первого круга турнира в австралийской Аделаиде против швейцарки Белинды Бенчич, отказавшись от продолжения борьбы в начале второго сета.