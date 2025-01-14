Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open

СИДНЕЙ, 14 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская снялась с Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Причина, из-за которой Калинская отказалась от участия в соревновании, не называется. В первом круге турнира она должна была сыграть против австралийки Кимберли Биррелл, россиянку заменила представительница Германии Ева Лис. 7 января Калинская не сумела завершить матч первого круга турнира в австралийской Аделаиде против швейцарки Белинды Бенчич, отказавшись от продолжения борьбы в начале второго сета.
Калинской 26 лет, она занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), спортсменка не побеждала на турнирах под эгидой организации. В 2024 году россиянка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. После обновления рейтинга Калинская потеряет 430 очков.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования у женщин завершатся 25 января. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).