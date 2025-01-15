«Если вернут флаг, будет здорово. Если нет — я это принимаю». Соболенко — о патриотизме и желании уйти в декрет

«Я не могу это контролировать. Не могу выйти и заставить кого-то повесить флаг рядом с моим именем. Каким бы ни было решение, что есть, то есть, — отметила Соболенко. — Но я всегда гордилась тем, что представляю такую маленькую страну, как Белоруссия. Я не тренировалась где-то в США или Испании, а выросла в Белоруссии и горжусь тем, что представлять свою страну. Я чувствую, что вдохновляю следующее поколение игроков из Белоруссии, мотивирую людей. Что касается отсутствия флага, если его вернут, будет здорово, а если нет — все в порядке. Я это принимаю».