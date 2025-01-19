Соболенко после разгрома Мирры Андреевой: «С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис»

В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия — мяч был тяжелым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сегодня я просто держала его в корте — но он летел как ракета. Я очень довольна показанным сегодня уровнем. Надеюсь, условия мне помогают — и будут помогать до конца турнира".