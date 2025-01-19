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Соболенко после разгрома Мирры Андреевой: «С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис»

Она отдала россиянке три гейма — 6:1, 6:2.

Источник: Спортс"

"С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис. С ней всегда борьба, и я очень рада, что прошла этот сложный матч в двух сетах.

В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия — мяч был тяжелым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сегодня я просто держала его в корте — но он летел как ракета. Я очень довольна показанным сегодня уровнем. Надеюсь, условия мне помогают — и будут помогать до конца турнира".

Также Соболенко прокомментировала то, что на трибунах было много ее персональных болельщиков.

"Всю жизнь я хотела вдохновлять новое поколения, хотела быть примером трудолюбивого человека, бойца. Хотела помогать людям в тяжелые моменты.

Надеюсь, они смотрят на меня и видят хороший пример в том, как я боролась, чтобы преодолеть определенные препятствия".