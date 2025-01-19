Павлюченкова о том, что она в туре уже 20 лет: «Иногда думаю, что уже не тяну. Но я в четвертьфинале — так что еще поиграем»

"Это меня поражает. Сейчас у всех очень высокий уровень — и все намного моложе меня. Иногда я сомневаюсь в себе и думаю, что уже не тяну и не могу продолжать. Потому что молодые девчонки так хорошо подают, они такие высокие, так сильно бьют.
Но я в четвертьфинале — так что еще поиграем".
В ⅛ финала 33-летняя россиянка обыграла Донну Векич — 7:6 (0), 6:0. На тай-брейке Векич травмировала колено.
"Тяжело что-то говорить, потому что такой концовки никогда не хочется. До тай-брейка матч был очень напряженным — а потом она травмировалась. Надеюсь, она быстро восстановится.
Психологически было тяжело. Я просто старалась держать мяч в корте.
При счете 3:0 я увидела, что она практически хромает. Естественно, я отвлеклась от игры и думала о том, что происходило с ней. Но я старалась вернуть себя в игру — потому что она все равно хорошо подавала, могла пробить. В итоге я старалась заставлять ее двигаться".