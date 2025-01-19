Павлюченкова о том, что она в туре уже 20 лет: «Иногда думаю, что уже не тяну. Но я в четвертьфинале — так что еще поиграем»

"Это меня поражает. Сейчас у всех очень высокий уровень — и все намного моложе меня. Иногда я сомневаюсь в себе и думаю, что уже не тяну и не могу продолжать. Потому что молодые девчонки так хорошо подают, они такие высокие, так сильно бьют.