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Бадоса о победе в &frac18; Australian Open: «Я себя практически не узнавала — я была так спокойна»

Она обыграла Ольгу Данилович — 6:1, 7:6 (2). Во втором сете испанка отыгралась с 2:5.

Источник: Спортс"

«Я себя практически не узнавала — я была так спокойна. Даже тренер удивлялся и говорил, что хочет меня больше слышать. Но я сказала: “Давай так продолжим”.

Иногда меня захлестывают эмоции, начинаются качели. А сегодня я приняла то, что у соперницы будут хорошие отрезки — но все может измениться. Так что от меня требовалась стабильность.

Психологически и эмоционально я была очень сдержана. После видео с прошлого матча я решила, что нужно хорошо себя вести (смеется)", — сказала Бадоса в интервью на корте.