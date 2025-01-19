«Я себя практически не узнавала — я была так спокойна. Даже тренер удивлялся и говорил, что хочет меня больше слышать. Но я сказала: “Давай так продолжим”.
Иногда меня захлестывают эмоции, начинаются качели. А сегодня я приняла то, что у соперницы будут хорошие отрезки — но все может измениться. Так что от меня требовалась стабильность.
Психологически и эмоционально я была очень сдержана. После видео с прошлого матча я решила, что нужно хорошо себя вести (смеется)", — сказала Бадоса в интервью на корте.