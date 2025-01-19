Андреева и Шнайдер на Australian Open победили итальянок, которым уступили в финале Игр

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в парном разряде. Турнир проходит в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу российских теннисисток, которые выступают на турнире без номера посева. Итальянки были посеяны четвертыми. Соперницы встречались в финале Олимпийских игр в Париже, тогда победу одержали Эррани и Паолини — 2:6, 6:1, 10:7.
Андреевой 17 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. Шнайдер 20 лет, она располагается на 13-й строчке мирового рейтинга, в ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США. В парном рейтинге WTA Андреева занимает 51-е место, Шнайдер — 36-е, Эррани располагается на 9-й позиции, Паолини — на 10-й.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования в парном разряде завершатся 26 января. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Действующими победительницами в парном женском разряде являются Се Шувэй и Элизе Мертенс.