Андреева и Шнайдер на Australian Open победили итальянок, которым уступили в финале Игр

Андреевой 17 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. Шнайдер 20 лет, она располагается на 13-й строчке мирового рейтинга, в ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США. В парном рейтинге WTA Андреева занимает 51-е место, Шнайдер — 36-е, Эррани располагается на 9-й позиции, Паолини — на 10-й.