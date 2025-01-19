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Джокович устроил демарш на AO. Новака довёл хамский выпад журналиста, он требует извинений

Серб отказался давать интервью на корте Джиму Курье. Его заметно разозлили перед важнейшей битвой с Карлосом Алькарасом.

Источник: Getty Images

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в четвёртом круге Australian Open без особых проблем обыграл чеха Иржи Легечку (6:3, 6:4, 7:6) и теперь встретится с испанцем Карлосом Алькарасом на следующей стадии. Новак заметно прибавил в качестве игры по сравнению со стартовыми раундами, но вызывает беспокойство его эмоциональное состояние.

По ходу матча судья несколько раз успокаивал болельщиков, которые мешали Джоковичу. Сербский теннисист также выглядел довольно раздражённым и периодически ругался. После победы Новак отказался дать традиционное интервью на корте двукратному чемпиону ТБШ Джиму Курье.

«Спасибо всем, что пришли. Ценю ваше присутствие и поддержку. Увидимся в следующем матче», — сказал Джокович и ушёл.

Новак при этом раздавал автографы болельщикам, хотя они ему немало досаждали в предыдущей встрече с Томашем Махачем, да и в противостоянии с Легечкой тоже. Джокович даже поддержал скандальный поступок американки Даниэль Коллинз, которая жестами предлагала болевшей против неё австралийской публике на трибунах поцеловать её в пятую точку и провоцировала заявлением о том, что потраченные ими деньги на билеты пойдут ей на банковский счёт.

Джокович отказался общаться с Курье, но в подтрибунном помещении побеседовал с бывшей австрийской теннисисткой, ныне ведущей Eurosport Барбарой Шетт. Там же Джокович пережил довольно трогательный момент. Он увиделся с болельщиком, который поддерживает его c момента дебюта на Australian Open в 2005-м. Тогда неопытный 17-летний Новак в трёх сетах без шансов проиграл будущему чемпиону Марату Сафину (0:6, 2:6, 1:6), но многие видели в нём перспективу.

Барбара Шетт рассказала, что болельщик по имени Ян поддерживает Джоковича два десятка лет и уже тогда предсказал ему величие.

«20 лет назад он увидел тебя и подумал, что ты выиграешь несколько ТБШ. Сегодня ты подарил Яну и его жене билеты на матч», — сказала Шетт.

«Я сразу сказал Новаку, что он станет великим. И посоветовал работать с тренером Марьяном Вайдой — потому что он подходит ему по характеру», — заявил Ян.

«Выбрал ли я Марьяна из-за Яна? Конечно. 100%. Очень приятно видеть вас после стольких лет. Спасибо большое», — ответил Джокович, который поручил в подарок от Яна футболку с их фотографией 20-летней давности.

Эта встреча действительно тронула Новака, но чуть позже в зале для пресс-конференций ему всё-таки пришлось говорить о неприятном. Джокович объяснил отказ от послематчевого интервью на корте арены Рода Лэйвера. Дело в том, что Джим Курье работает для австралийского телеканала Channel 9, другой сотрудник которого перед этим оскорбил Новака.

По ходу Australian Open ведущий Тони Джонс комментировал песни болельщиков Джоковича и сказал: «Новак переоценён. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда». Вероятно, Джонс сделать отсылку на депортацию Новака в 2022-м, которая оставила у серба психологическую травму. Джокович недавно даже утверждал, что его отравили некачественной едой в отеле для беженцев в Мельбурне.

«Несколько дней назад знаменитый спортивный журналист, который работает на официального бродкастера турнира в Австралии, высмеивал сербских болельщиков, а ещё оскорблял меня. После этого ни он, ни канал не принесли публичных извинений. Поскольку они — официальный бродкастер, я решил не давать интервью Channel 9. Ничего не имею против Джима Курье или австралийских болельщиков. Я обратился к зрителям, но это был неподходящий момент для того, чтобы объяснять происходящее. Теперь Channel 9 должен делать то, что посчитает нужным», — сказал Новак.

Джокович также обсудил случившееся с директором AO Крэйгом Тили.

«Я хотел удостовериться, что у нас с ним хорошие отношения. Крэйг — феноменальный парень, который всегда старается помочь игрокам и понимает то, что им нужно. Хотел объяснить ему свою позицию, почему я так сделал. Сказал ему: если вы хотите меня оштрафовать за то, что я не стал давать интервью на корте, это нормально, я это приму, потому что чувствую, что так надо было сделать. Вот и всё», — сообщил Джокович.

Новака поддержал Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера.

«Я уверен, что Тони пытался пошутить, но это было неуместно, и я не виню Новака за то, что он обиделся на это. Особенно с учётом того, что он пережил в 2022 году. Учитывая, как плохо с ним обращалось австралийское правительство, которое депортировало его, не дав возможности играть», — сказал Кэхилл.

Бывший американский теннисист, ныне директор «Мастерса» в Майами Джеймс Блейк тоже вступился за Новака.

«Джокович правильно сделал, отстаивая свои принципы», — отметил Блэйк.

Тони Джонс уже извинился перед Джоковичем и объяснил, что это была неудачная шутка в его исполнении.

«Я точно не хотел оскорбить Новака. Просто весь турнир подшучиваю над сербскими болельщиками. Я не хотел проявить неуважение к Новаку. Прошу прощения — у меня точно не было намерения его оскорбить», — сказал Джонс.

Вероятно, вскоре последуют и официальные извинения на сайте телеканала. Джонс действительно поступил очень некрасиво. Его шутка (если он и правда шутил) выглядела совершенно неуместно, а Джокович не мог просто так оставить это без внимания. Отказ от интервью с Курье привлёк внимание к проблеме, ведущий принёс Новаку извинения. Есть основания рассчитывать на то, что в следующий раз Джокович не откажется от интервью на корте. Но для этого ему для начала нужно одолеть Карлоса Алькараса в четвертьфинале, что будет сделать крайне непросто.

Михаил Георгиев