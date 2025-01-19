Джокович устроил демарш на AO. Новака довёл хамский выпад журналиста, он требует извинений

«Я хотел удостовериться, что у нас с ним хорошие отношения. Крэйг — феноменальный парень, который всегда старается помочь игрокам и понимает то, что им нужно. Хотел объяснить ему свою позицию, почему я так сделал. Сказал ему: если вы хотите меня оштрафовать за то, что я не стал давать интервью на корте, это нормально, я это приму, потому что чувствую, что так надо было сделать. Вот и всё», — сообщил Джокович.