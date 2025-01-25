Соболенко в шутку обвинила свою команду в поражении на Australian Open

«Надеюсь, что увидимся в следующем году. Это был невероятный теннис, поздравляю тебя и твою команду. Ты заслужила это отпраздновать. Каждый раз чувствую себя здесь как дома. В следующем году вернусь сильнее. Спасибо за невероятную атмосферу, всегда приятно здесь играть», — сказала Соболенко на церемонии награждения.