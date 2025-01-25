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Соболенко в шутку обвинила свою команду в поражении на Australian Open

Соболенко в шутку обвинила команду в поражении в матче с Киз на Australian Open.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пошутила после финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, что в ее проигрыше американке Мэдисон Киз виновата ее команда.

В субботу Соболенко проиграла Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7 и не смогла третий раз подряд выиграть турнир.

«Надеюсь, что увидимся в следующем году. Это был невероятный теннис, поздравляю тебя и твою команду. Ты заслужила это отпраздновать. Каждый раз чувствую себя здесь как дома. В следующем году вернусь сильнее. Спасибо за невероятную атмосферу, всегда приятно здесь играть», — сказала Соболенко на церемонии награждения.

«Должна ли я что-то сказать своей команде? Как всегда — это ваша вина. Я не хочу видеть вас всю следующую неделю, — пошутила спортсменка. — Нет, спасибо вам на самом деле. Думаю, мы сделали все, что могли, но Мэдисон сегодня играла превосходно».