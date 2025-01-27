Болельщики призвали отстранить Соболенко за неуважение к награде Australian Open

На нем видно, что Соболенко и ее команда стоят вокруг тарелки. Позже они по очереди начинают имитировать мочеиспускание в награду и смеяться.
Болельщики назвали это неуважением и предложили пожизненно отстранить теннисистку от участия на Australian Open, а также лишить ее титулов и призовых.
25 января Соболенко проиграла в финале Australian Open представительнице США Мэдисон Киз со счетом 6:3, 2:6, 7:5. Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема».
Белорусская теннисистка выигрывала этот турнир два года подряд — в 2023 и 2024 годах.