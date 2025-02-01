Калинская снялась с теннисного турнира в Сингапуре из-за травмы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от продолжения полуфинального матча турнира в Сингапуре против американки Энн Ли.
Россиянка, получившая первый номер посева, была вынуждена сняться из-за проблем с бедром. До этого Ли выиграла первый сет со счетом 7:6 (7:2) и вела во втором 1:0. Продолжительность матча составила 59 минут.
В финале турнира представительница США сыграет с победительницей встречи Ван Синьюй (Китай, четвертый номер посева) — Элизе Мертенс (Бельгия, 2).