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Калинская снялась с теннисного турнира в Сингапуре из-за травмы

Теннисистка Калинская снялась с турнира в Сингапуре из-за проблем с бедром.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от продолжения полуфинального матча турнира в Сингапуре против американки Энн Ли.

Россиянка, получившая первый номер посева, была вынуждена сняться из-за проблем с бедром. До этого Ли выиграла первый сет со счетом 7:6 (7:2) и вела во втором 1:0. Продолжительность матча составила 59 минут.

В финале турнира представительница США сыграет с победительницей встречи Ван Синьюй (Китай, четвертый номер посева) — Элизе Мертенс (Бельгия, 2).