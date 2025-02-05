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Соболенко рассказала, почему любит участвовать в фотосессиях

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, чем ее привлекает участие в различных фотосессиях.

Источник: Reuters

«Когда ты отправляешься на фотосессию, то наносишь макияж, делаешь прическу, пробуешь разные стили. Ты видишь себя с разных точек зрения. Я люблю это. Ты забываешь о своей обычной жизни», — цитирует Соболенко Tennis-Infinity.

Ранее 26-летняя спортсменка приняла участие в фотосессии для американского журнала Flaunt Magazine.

Соболенко является победительницей трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, 2024 и US Open-2024). Всего на ее счету 24 титула WTA.