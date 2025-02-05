Соболенко рассказала, почему любит участвовать в фотосессиях

«Когда ты отправляешься на фотосессию, то наносишь макияж, делаешь прическу, пробуешь разные стили. Ты видишь себя с разных точек зрения. Я люблю это. Ты забываешь о своей обычной жизни», — цитирует Соболенко Tennis-Infinity.