Соболенко рассказала, почему любит участвовать в фотосессиях

«Когда ты отправляешься на фотосессию, то наносишь макияж, делаешь прическу, пробуешь разные стили. Ты видишь себя с разных точек зрения. Я люблю это. Ты забываешь о своей обычной жизни», — цитирует Соболенко Tennis-Infinity.
Ранее 26-летняя спортсменка приняла участие в фотосессии для американского журнала Flaunt Magazine.
Соболенко является победительницей трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, 2024 и US Open-2024). Всего на ее счету 24 титула WTA.