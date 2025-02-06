Медведев рвал шнурки и бегал к сетке. Но всё же уступил сопернику с конца сотни рейтинга

«В первых двух встречах здесь я играл очень хорошо, и, безусловно, матч с Медведевым будет самым сложным вызовом здесь. Я заслужил встречу с Даниилом во втором круге и очень рад возможности сравнить себя с таким сильным игроком. Со Зверевым в Шанхае я не доиграл до конца, поэтому постараюсь насладиться таким матчем как можно больше и приложить все усилия», — сказал итальянец на пресс-конференции.