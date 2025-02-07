«Никогда не принимал допинг». Очередное объяснение оправдания Синнера по скандальному делу

«Количество клостебола в организме Синнера к дисквалификации не имеет никакого отношения. Яннику предстоит преодолеть обвинения в халатности, поскольку спортсмен также несёт ответственность за действия своих помощников. Именно поэтому ВАДА подаёт апелляцию в СAS на дисквалификацию сроком от одного года до двух лет. Однако само ITIA оправдало Синнера, посчитав, что он сделал всё возможное. А Янник сразу же обвинил фитнес-тренера Джакомо Налди и физиотерапевта Умберто Феррару в том, что они виноваты в случившемся. На мой взгляд, этого может быть недостаточно, потому что в состав комиссии ITIA входили врачи, в то время как судья должен быть экспертом в области права. Заметьте, я не выступаю за дисквалификацию нашего чемпиона, но анализирую дело объективно», — приводит слова Кашеллы L'identitá.