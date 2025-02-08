Хуркач обыграл Рублева, вышел в ½ в Роттердаме и вернется в топ-20

Хуркач обыграл соперника из топ-10 и вышел в личный полуфинал впервые с июньского турнира в Галле. Тогда в ½ он обыграл № 4 Александра Зверева, а в финале уступил Яннику Синнеру. С тех пор Хуркач проиграл представителям десятки три матча подряд, а также был в финале командного United Cup.