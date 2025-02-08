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Хуркач обыграл Рублева, вышел в ½ в Роттердаме и вернется в топ-20

Он победил со счетом 6:7 (5), 6:3, 6:4.
Источник: Спортс"

Хуркач впервые вышел в полуфинал этого турнира. В 2020-м он выбыл в первом круге, а потом четыре раза подряд во втором.

Хуркач обыграл соперника из топ-10 и вышел в личный полуфинал впервые с июньского турнира в Галле. Тогда в ½ он обыграл № 4 Александра Зверева, а в финале уступил Яннику Синнеру. С тех пор Хуркач проиграл представителям десятки три матча подряд, а также был в финале командного United Cup.

На следующей неделе Хуркач вернется в топ-20.

В субботу поляк сыграет с Карлосом Алькарасом, которому уступает в личных встречах 0:3.