Хуркач обыграл Рублева, вышел в ½ в Роттердаме и вернется в топ-20

Хуркач впервые вышел в полуфинал этого турнира. В 2020-м он выбыл в первом круге, а потом четыре раза подряд во втором.
Хуркач обыграл соперника из топ-10 и вышел в личный полуфинал впервые с июньского турнира в Галле. Тогда в ½ он обыграл № 4 Александра Зверева, а в финале уступил Яннику Синнеру. С тех пор Хуркач проиграл представителям десятки три матча подряд, а также был в финале командного United Cup.
На следующей неделе Хуркач вернется в топ-20.
В субботу поляк сыграет с Карлосом Алькарасом, которому уступает в личных встречах 0:3.