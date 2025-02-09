Соболенко и Азаренко сыграют на турнире WTA-1000 в Дохе

Первой из белорусок на корт выйдет двукратная чемпионка этих состязаний Виктория Азаренко (30-й номер мирового рейтинга), которая сегодня вечером встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (40). В случае успеха в этом поединке белоруска сыграет в 1/16 финала с победительницей матча между чешской теннисисткой Катериной Синяковой (54) и испанкой Паулой Бадосой (10). Виктория Азаренко выигрывала этот турнир в 2012 и 2013 годах.