«Пошёл ты!» Арина Соболенко высказалась о словах Давыденко про равные призовые

«Пошёл ты, Давыденко! (сказала на английском и показала средние пальцы). Ну, а что? Как он может такое говорить? (смотрит на свою команду).



Хорошо, мы должны согласиться, что мужской уровень всегда будет выше только из-за физических данных. Но это не значит, что женщины не работают так же, как мужчины. И я думаю, что мы жертвуем гораздо больше, чем в мужском теннисе», сказала Соболенко на YouTube-канале «Всем теннис с Павлом Кислым».