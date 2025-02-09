«Я не сделала ничего плохого». Арина Соболенко — о поражении от Киз в финале АО-2025

«Это был очень сложный матч. Я ещё неделю вспоминала о нём. Честно говоря, оглядываясь назад и думая о тех двух проигранных геймах в решающем сете, я не сделала ничего плохого, она просто играла изо всех сил, и это был её день, мне не о чем сожалеть. Думаю, что сейчас я полностью восстановилась после того тяжёлого матча», — сказала Соболенко на пресс-конференции в Дохе.