Швёнтек: Я и Соболенко — то, чего WTA некоторое время не хватало. Болельщики в восторге

— Приятно иметь такого великолепного спортсмена в качестве соперника, потому что мы обе подталкиваем друг друга. И мы обе создаём отличное развлечение, когда играем друг против друга. Мы вместе — это то, чего WTA некоторое время не хватало. У нас отличное соперничество. Болельщики в восторге, когда видят нас обеих на корте. Так что, думаю, это здорово. Здорово, что мы так хорошо играем в теннис и, повторюсь, подталкиваем друг друга к развитию. Это очень полезно в карьере каждого — иметь такого соперника.