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Азаренко проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $3,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК

В поединке первого раунда белоруска уступила в двух сетах представительнице США Аманде Анисимовой — 3:6, 5:7. В 1/16 финала американская теннисистка встретится с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и испанкой Паулой Бадосой. Виктория Азаренко выигрывала этот турнир в 2012 и 2013 годах.

Первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет россиянка Екатерина Александрова. Соболенко выиграла соревнования в катарской столице в 2020 году, победив в финале чешку Петру Квитову.

Год назад победительницей турнира в Дохе в третий раз подряд стала польская теннисистка Ига Свентек.