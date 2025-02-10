Азаренко проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

В поединке первого раунда белоруска уступила в двух сетах представительнице США Аманде Анисимовой — 3:6, 5:7. В 1/16 финала американская теннисистка встретится с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и испанкой Паулой Бадосой. Виктория Азаренко выигрывала этот турнир в 2012 и 2013 годах.