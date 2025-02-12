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Соболенко проиграла в 1/16 финала турнира WTA-1000 в Дохе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $3,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в 1/16 финала первая ракетка планеты встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (26-й номер мирового рейтинга) и уступила в трехсетовом поединке — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 37 минут. В третьем круге соперницей россиянки будет бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (32), победившая представительницу Португалии Кристину Букшу (116) — 6:2, 6:3. Соболенко выиграла соревнования в катарской столице в 2020 году, победив в финале чешку Петру Квитову.

Двукратная чемпионка этого турнира белоруска Виктория Азаренко в первом раунде уступила представительнице США Аманде Анисимовой — 3:6, 5:7. Азаренко побеждала в Дохе в 2012 и 2013 годах.

Год назад победительницей турнира в Дохе в третий раз подряд стала польская теннисистка Ига Свентек.