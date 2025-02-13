Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе

Встреча Рыбакиной и Швёнтек продлилась 1 час 36 минут. За это время Швёнтек удалось выполнить один эйс, реализовать три из восьми брейк-пойнтов. Она также допустила одну двойную ошибку. Рыбакина реализовала один брейк-пойнт из четырёх, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.