Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале турнира WTA в Дохе в паре

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там Эррани и Паолини. В этом сезоне они выиграли турнир в Брисбене и дошли до полуфинала Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини).