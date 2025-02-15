Ник Кирьос оставил послание будущему поколению теннисистов после бана Янника Синнера

Печальный день для меня — человека, который занимается этим видом спорта с семи лет. Я боролся то с одной травмой, то с другой и отдавал теннису все свои силы. Молюсь, чтобы дети, которые занимаются этим спортом, делали это правильно", — написал Кирьос в социальных сетях.