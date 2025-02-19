Соболенко не прошла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня в матче третьего раунда первая ракетка планеты встречалась с датчанкой Кларой Таусон (38-й номер мирового рейтинга) и уступила — 3:6, 2:6. В первой партии Соболенко проиграла три своих подачи, да к тому же допустила одну двойную ошибку. Во втором сете игра у белоруски также не заладилась, и она смогла взять всего два очка. Поединок продолжался 1 час 24 минуты. В игре за попадание в полуфинал соперницей Таусон будет чешская теннисистка Линда Носкова (35). В поединке 1/16 финала Соболенко победила российскую теннисистку Веронику Кудерметову (50) — 6:3, 6:4.