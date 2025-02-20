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Соболенко рассказала о проблемах со здоровьем

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о проблемах со здоровьем после вылета с турнира в Дубае в третьем круге.

Источник: Getty Images

«Я бы сказала, что в последние пару лет у меня не все получается на Ближнем Востоке. Думаю, нам нужно что-то изменить в подготовке, потому что каждый раз я чувствую себя не очень хорошо, играя здесь.

Даже со здоровьем у меня проблемы. Австралия всегда отнимает у меня много сил [Соболенко проиграла в финале Australian Open].

Мне кажется, что я не настолько голодна на корте. Я как бы разбросана в своих мыслях и не последовательна. Решения, которые я принимаю на корте, немного неправильные, и эмоционально я не на высоте», — сказала Соболенко.

В матче ⅛ финала 3-кратная победительница турниров серии Большого шлема уступила 38-й ракетке мира, датчанке Кларе Таусон.