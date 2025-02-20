Соболенко рассказала о проблемах со здоровьем

«Я бы сказала, что в последние пару лет у меня не все получается на Ближнем Востоке. Думаю, нам нужно что-то изменить в подготовке, потому что каждый раз я чувствую себя не очень хорошо, играя здесь.



Даже со здоровьем у меня проблемы. Австралия всегда отнимает у меня много сил [Соболенко проиграла в финале Australian Open].



Мне кажется, что я не настолько голодна на корте. Я как бы разбросана в своих мыслях и не последовательна. Решения, которые я принимаю на корте, немного неправильные, и эмоционально я не на высоте», — сказала Соболенко.