Россиянка Хромачева пробилась в парный финал теннисного турнира в Мериде

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева в дуэте с Анной Данилиной из Казахстана пробилась в парный финал теннисного турнира в мексиканской Мериде, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.
В полуфинале Хромачева и Данилина (1-й номер посева) переиграли венгерку Тимю Бабош и Николь Меличар из США (3) со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 11:9. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
В финале соревнований Хромачева и Данилина сыграют с победительницами матча Александра Панова (Россия)/Эллен Перес (Австралия, 2) — Катажина Питер (Польша)/Маяр Шериф (Египет).