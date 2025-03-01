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Россиянка Хромачева пробилась в парный финал теннисного турнира в Мериде

Хромачева в дуэте с Данилиной пробилась в парный финал турнира в Мериде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева в дуэте с Анной Данилиной из Казахстана пробилась в парный финал теннисного турнира в мексиканской Мериде, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.

В полуфинале Хромачева и Данилина (1-й номер посева) переиграли венгерку Тимю Бабош и Николь Меличар из США (3) со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 11:9. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В финале соревнований Хромачева и Данилина сыграют с победительницами матча Александра Панова (Россия)/Эллен Перес (Австралия, 2) — Катажина Питер (Польша)/Маяр Шериф (Египет).