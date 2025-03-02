Панова не смогла выйти в финал парного турнира в Мериде

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с австралийкой Эллен Перес не смогла выйти в парный финал теннисного турнира в мексиканской Мериде, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.