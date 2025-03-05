Арина Соболенко назвала причины неудачного выступления на последних турнирах

— На протяжении трёх лет я не могла успешно выступить на Ближнем Востоке. Но это хорошая проблема: я далеко проходила на Australian Open и именно из-за этого каждый раз была истощена по ходу ближневосточных турниров. Я чувствовала себя уставшей и приболевшей. Считаю, что февраль не мой месяц, — сказала Соболенко на пресс-конференции.