Сафиуллин вышел во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе

В первом круге 27-летний Сафиуллин, который занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл своего ровесника американца Райли Опелку (114) со счетом 7:5, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.