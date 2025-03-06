Сафиуллин вышел во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй раунд турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9,6 миллиона долларов.
В первом круге 27-летний Сафиуллин, который занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл своего ровесника американца Райли Опелку (114) со счетом 7:5, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 26 минут.
Во втором раунде Сафиуллин сыграет против итальянца Лоренцо Музетти, который посеян на турнире под 15-м номером.