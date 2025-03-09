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Касаткина вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Самсоновой

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Источник: AP 2024

В матче второго круга Дарья в трёх сетах победила американскую теннисистку, 47-ю в мировом рейтинге Софью Кенин со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. В рамках встречи Касаткина выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Кенин ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча, в котором в эти минуты играют соотечественница Дарьи Людмила Самсонова (25) и Кэти Макнелли из США (491).