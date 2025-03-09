Касаткина вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Самсоновой

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. В рамках встречи Касаткина выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Кенин ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.