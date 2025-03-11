Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Минувшей ночью в игре 1/16 финала лидер мирового рейтинга встречалась с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти (62-й номер рейтинга WTA) и отдала сопернице всего три очка — 6:1, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет представительница Великобритании Сонай Картал (83). В своем стартовом матче Арина Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер (48) — 7:6 (7:4), 6:3. В 2023 году Соболенко добралась до финала этого турнира, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.