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Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла второй поединок на турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Минувшей ночью в игре 1/16 финала лидер мирового рейтинга встречалась с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти (62-й номер рейтинга WTA) и отдала сопернице всего три очка — 6:1, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет представительница Великобритании Сонай Картал (83). В своем стартовом матче Арина Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер (48) — 7:6 (7:4), 6:3. В 2023 году Соболенко добралась до финала этого турнира, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

В прошлом году чемпионкой стала польская теннисистка Ига Свентек. Нынешний турнир завершится 16 марта, его победительница заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков.