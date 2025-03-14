Соболенко стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Минувшей ночью лидер мирового рейтинга обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову, занимающую 25-ю позицию, — 6:2, 6:3. В поединке за выход в финал соперницей белоруски будет американка Мэдисон Киз (5-й номер рейтинга WTA). До этого Арина Соболенко победила еще одну американку Маккартни Кеслер (48), итальянку Лючию Бронцетти (62) и британку Сонай Картал (83).