Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Минувшей ночью лидер мирового рейтинга обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову, занимающую 25-ю позицию, — 6:2, 6:3. В поединке за выход в финал соперницей белоруски будет американка Мэдисон Киз (5-й номер рейтинга WTA). До этого Арина Соболенко победила еще одну американку Маккартни Кеслер (48), итальянку Лючию Бронцетти (62) и британку Сонай Картал (83).

Во втором полуфинальном матче действующая победительница этого турнира польская теннисистка Ига Свентек (2) встретится с россиянкой Миррой Андреевой (11).