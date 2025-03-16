Селиваненко: «Соболенко мощнее и опытнее, но для Мирры Андреевой нет авторитетов»

"Прогнозы — дело неблагодарное. Отмечу, что Мирра в этом сезоне выглядит очень уверенно. Ее серия побед, по ходу которой она прошла почти всех сильнейших на данный момент соперниц, говорит сама за себя. Если смотреть по результатам, становится очевидно, что Андреева — одна из лучших теннисисток на сегодняшний день. В предстоящем матче объективно встретятся те, кто показывали самый уверенный и результативный теннис по ходу турнира.
Обе соперницы проповедуют атакующий, агрессивный стиль со своими нюансами. Этот матч определенно будет интересно смотреть. Конечно, Соболенко мощнее и опытнее, но для Мирры нет авторитетов, против которых она выходила бы без мыслей о победе. Слова Соболенко про «маму и ребенка»? С точки зрения опыта в теннисном масштабе Арина превосходит Мирру, но, думаю, в ее высказывании было больше иронии«, — сказал Селиваненко “ВсеПроСпорт”.