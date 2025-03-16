Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селиваненко: «Соболенко мощнее и опытнее, но для Мирры Андреевой нет авторитетов»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал предстоящую встречу Мирры Андреевой с Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Источник: Getty Images

"Прогнозы — дело неблагодарное. Отмечу, что Мирра в этом сезоне выглядит очень уверенно. Ее серия побед, по ходу которой она прошла почти всех сильнейших на данный момент соперниц, говорит сама за себя. Если смотреть по результатам, становится очевидно, что Андреева — одна из лучших теннисисток на сегодняшний день. В предстоящем матче объективно встретятся те, кто показывали самый уверенный и результативный теннис по ходу турнира.

Обе соперницы проповедуют атакующий, агрессивный стиль со своими нюансами. Этот матч определенно будет интересно смотреть. Конечно, Соболенко мощнее и опытнее, но для Мирры нет авторитетов, против которых она выходила бы без мыслей о победе. Слова Соболенко про «маму и ребенка»? С точки зрения опыта в теннисном масштабе Арина превосходит Мирру, но, думаю, в ее высказывании было больше иронии«, — сказал Селиваненко “ВсеПроСпорт”.