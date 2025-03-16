Селиваненко: «Соболенко мощнее и опытнее, но для Мирры Андреевой нет авторитетов»

"Прогнозы — дело неблагодарное. Отмечу, что Мирра в этом сезоне выглядит очень уверенно. Ее серия побед, по ходу которой она прошла почти всех сильнейших на данный момент соперниц, говорит сама за себя. Если смотреть по результатам, становится очевидно, что Андреева — одна из лучших теннисисток на сегодняшний день. В предстоящем матче объективно встретятся те, кто показывали самый уверенный и результативный теннис по ходу турнира.