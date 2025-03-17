Мирра в шаге от топ-5, Медведев близок к вылету из десятки. Рейтинговые расклады недели

В женском турнире титул защищает Даниэль Коллинз, обыгравшая в финале Елену Рыбакину. Сейчас обе далеки от лучшей формы, особенно Коллинз, которая тогда вышла на пик и собиралась завершить карьеру в конце прошлого сезона, но в итоге передумала. Рыбакина старается играть, но у неё хватает как минимум личных проблем. В полуфиналах год назад, кстати, были ещё Виктория Азаренко и Екатерина Александрова. Белоруска тоже не в форме, россиянка в целом всегда играет очень неровно, так что не будет ничего удивительного, если все четыре полуфиналистки в этом году окажутся другими. Что касается топов, то Соболенко год назад проиграла здесь в третьем круге Ангелине Калининой, а Швёнтек была бита в четвёртом круге Александровой. Мирра же вообще не выступила в Майами из-за травмы запястья, то есть защищать ей здесь нечего. В 2023-м её первым турниром WTA (и вторым в карьере) стал Мадрид, так что в Майами Андреева-младшая сейчас сыграет впервые.