Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

В своем первом поединке первая ракетка планеты всего за час переиграла в двух партиях болгарскую теннисистку Викторию Томову, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:0. В 1/16 финала Соболенко встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе (102-й номер рейтинга WTA).
Трехкратная победительница этих соревнований белоруска Виктория Азаренко (32) в 1/64 финала обыграла украинскую теннисистку Ангелину Калинину (55) — 6:3, 6:1, а во втором раунде будет соперничать с чешкой Каролиной Муховой (14). Азаренко становилась победительницей турнира в Майами в 2009, 2011 и 2016 годах.
Miami Open — 2025 финиширует 30 марта, его чемпионка заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков.