Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

В своем первом поединке первая ракетка планеты всего за час переиграла в двух партиях болгарскую теннисистку Викторию Томову, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:0. В 1/16 финала Соболенко встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе (102-й номер рейтинга WTA).