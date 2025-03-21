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Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом $8,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Министерства спорта и туризма Беларуси

В своем первом поединке первая ракетка планеты всего за час переиграла в двух партиях болгарскую теннисистку Викторию Томову, которая занимает 64-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:0. В 1/16 финала Соболенко встретится с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе (102-й номер рейтинга WTA).

Трехкратная победительница этих соревнований белоруска Виктория Азаренко (32) в 1/64 финала обыграла украинскую теннисистку Ангелину Калинину (55) — 6:3, 6:1, а во втором раунде будет соперничать с чешкой Каролиной Муховой (14). Азаренко становилась победительницей турнира в Майами в 2009, 2011 и 2016 годах.

Miami Open — 2025 финиширует 30 марта, его чемпионка заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков.