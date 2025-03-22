«Сильно болела спина». Что случилось с Медведевым, сенсационно проигравшим в Майами

К тому, что есть риск выпасть из топ-10, Медведев относится с философским спокойствием. "Думаю, это может случиться после этого турнира. Я не так пристально слежу за рейтингом, если только не приближаюсь к первому месту или что-то в этом роде. Однако если это произойдёт, я, скорее всего, узнаю. Кто-то мне скажет или я увижу это на одном из турниров. Но да, если я опущусь, это будет означать, что я недостаточно хорошо играл в прошлом году. У меня нет больших опасений по поводу моей игры в целом. Я показал в Дубае и в Индиан-Уэллсе, что, когда я могу играть хорошо, я по-прежнему могу выигрывать матчи. Я много раз говорил, что сейчас в туре есть что-то, что не благоприятствует моей игре. Поэтому мне определённо сложнее брать титулы, а также, что ещё важнее, побеждать парней, у которых хороший день. Раньше у меня и у соперника мог быть хороший день, и я, скорее всего, всё равно победил бы. Сейчас всё немного иначе, но это не страшно.