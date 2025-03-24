Джокович снова превзошел Надаля. Новый рекорд великого серба

«Знаю, что после Мельбурна статистика у меня не очень. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы восстановиться и найти ритм, движение, тайминг для ударов. Я доволен тем, как тренировался последние дни перед Майами. У меня было несколько отличных занятий на этом корте. Конечно, я рад возможности соревноваться и продолжать играть на самом высоком уровне. Всегда приятно вернуться в такой потрясающий город, как Майами, после шестилетнего отсутствия. На моих матчах тут собирается столько людей, я очень, очень благодарен им за поддержку», — подчеркнул серб.