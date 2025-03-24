Джокович снова превзошел Надаля. Новый рекорд великого серба

Новак Джокович в двух сетах победил аргентинца Уго Карабелли (6:1, 7:6) в третьем раунде супертурнира в Майами, и этот успех стал историческим. Теперь Ноле рекордсмен по количеству побед на «мастерсах». В его активе их стало 411, что позволило ему обойти Рафаэля Надаля (410). Третьим в этом списке идет Роджер Федерер с 381 победой. Также Новаку принадлежит еще множество рекордов на «тысячниках», в том числе по количеству титулов.
Мотивация
Напомним, что серия «мастерс» состоит из девяти турниров, которые сейчас проводятся ATP в девяти городах: Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде, Риме, Торонто/Монреале, Цинциннати, Шанхае, Париже. Отметим, что «тысячники» также проходили в Гамбурге (1990−2008), Штутгарте (1995−2001) и Стокгольме (1990−1994). Вот топ-5 теннисистов, которые чаще всего выигрывали матчи на этих турнирах.
- 411 — Новак Джокович (91 поражение).
- 410 — Рафаэль Надаль (90).
- 381 — Роджер Федерер (108).
- 230 — Энди Маррей (101).
- 209 — Андре Агасси (73).
А вот все рекорды Ноле на «мастерсах».
- Больше всего титулов ATP 1000 в карьере: 40 (Надаль — 36).
- Больше всего финалов ATP 1000 в карьере: 59 (Надаль — 53).
- Больше всего полуфиналов ATP 1000 в карьере: 78 (Надаль — 76).
- Больше всего побед в карьере: 411 (Надаль — 410).
У Надаля по-прежнему больше всего четвертьфиналов в карьере на турнирах Masters 1000, на данный момент — 99, Джокович немного отстает — 95.
Также стоит отметить, что Джокович — единственный игрок в истории, когда-либо выигрывавший все девять турниров Masters 1000 за карьеру (Career Golden Masters). Более того, каждый из них он выигрывал как минимум дважды (Double Career Golden Masters). А если Ноле выиграет еще один титул в Монте-Карло, то у него будет Triple Career Golden Masters.
«Честно говоря, я не думал об этом слишком много, — прокомментировал Джокович свое новое достижение. — Но я горжусь тем, что у меня есть еще одна веха, еще один побитый рекорд. Каждый раз, когда я играю, на кону всегда что-то есть, и, конечно, это мотивирует меня продолжать побеждать и выступать как можно лучше».
Новый фаворит
Также Новак прокомментировал свою текущую форму. Напомним, что в этом сезоне серб пока остается без титулов, а в Дохе и Индиан-Уэллсе он вылетал в первых же матчах.
«Знаю, что после Мельбурна статистика у меня не очень. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы восстановиться и найти ритм, движение, тайминг для ударов. Я доволен тем, как тренировался последние дни перед Майами. У меня было несколько отличных занятий на этом корте. Конечно, я рад возможности соревноваться и продолжать играть на самом высоком уровне. Всегда приятно вернуться в такой потрясающий город, как Майами, после шестилетнего отсутствия. На моих матчах тут собирается столько людей, я очень, очень благодарен им за поддержку», — подчеркнул серб.
В четвертом раунде Джоковича, «посеянного» в Майами под четвертым номером, будет ждать соперничество с 15-м номером классификации Лоренцо Музетти. Итальянец, в свою очередь, одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом. В личных встречах Новак ведет 7:1 у Музетти. Единственное поражение случилось на грунте в Монте-Карло два года назад.
Отметим, что специалисты считают Новака фаворитом турнира в Майами после вылета Карлоса Алькараса.