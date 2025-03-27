Александра Эала: «В детстве моей любимой теннисисткой была Шарапова»

Позже я вдохновлялась Симоной Халеп, Ли На, Эшли Барти и еще многими другими. Очень многими".
В Майами 19-летняя филиппинка получила wild card в основную сетку. Она поборется за выход в финал с Джессикой Пегулой.
"В детстве моей любимой теннисисткой была Мария Шарапова. Мне нравилась ее стойкость, ее стиль и манера держаться, хотя она была очень молодой. Я на нее равнялась.
Позже я вдохновлялась Симоной Халеп, Ли На, Эшли Барти и еще многими другими. Очень многими".
В Майами 19-летняя филиппинка получила wild card в основную сетку. Она поборется за выход в финал с Джессикой Пегулой.