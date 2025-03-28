Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000 в Майами

Сегодня в полуфинале первая ракетка планет победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини, занимающую 7-е место в мировом рейтинге — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. До этого на нынешнем турнире Арина Соболенко обыграла болгарку Викторию Томову (64-й номер рейтинга WTA), румынку Елену-Габриэлу Рузе (102), китаянку Чжэн Циньвэнь (9) и американку Даниэль Коллинз (15), которая выиграла этот турнир в 2024 году.
В решающем поединке соперницей Соболенко будет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой (4) и филиппинской теннисисткой Александрой Эала (140). В четвертьфинале 19-летняя филиппинка сенсационно победила вторую ракетку мира польку Игу Свентек.
Miami Open — 2025 завершится 30 марта, его чемпионка заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков.