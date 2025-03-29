Соболенко проведет 35-й финал турниров под эгидой WTA

Матч начнется в 22.00 по минскому времени. Это будет их восьмая встреча на профессиональных турнирах — в активе белоруски шесть викторий, американка выигрывала дважды. Их последний поединок состоялся в начале сентября прошлого года — тогда в финальном матче US Open Соболенко выиграла в двух партиях — 7:5, 7:5. Для Арины Соболенко сегодняшний финал будет 35-м в карьере, в 18 предыдущих она одерживала победы. На пути к нынешнему финальному поединку первая ракетка планеты не отдала соперницам ни одного сета, обыграв болгарку Викторию Томову (64-й номер рейтинга WTA), румынку Елену-Габриэлу Рузе (102), китаянку Чжэн Циньвэнь (9), итальянку Ясмин Паолини (7) и американку Даниэль Коллинз (15), которая выиграла этот турнир в 2024 году.