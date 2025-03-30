Арина Соболенко: Я пережила в жизни вещи гораздо сложнее теннисного матча

— В прошлом было много трудностей. Был период, когда подача просто не работала на меня, поэтому мне пришлось играть без неё. Тогда я поняла, что у меня есть другое оружие и что я могу победить даже без подачи. Однажды я решила: что бы ни случилось на корте, больше не буду показывать эмоции. Я пережила в жизни вещи гораздо сложнее теннисного матча и сказала себе: хватит, я больше не буду той девчонкой, которая злится и проигрывает, когда разочаровывается. Это сработало. Думаю, именно в тот год я выиграла Australian Open, и с тех пор стала другим человеком, другим игроком. В психологическом плане я очень выросла", — сказала Соболенко на пресс-конференции.