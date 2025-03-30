Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Соболенко: Я пережила в жизни вещи гораздо сложнее теннисного матча

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала об изменениях в своей игре, которые произошли в последнее время. Она провела параллель с событиями из своей биографии.

Источник: Getty Images

— Вы рассказали, что больше не злитесь, когда не удаётся подача. Раньше вы этим фактом были явно расстроены. Работали ли вы над этим аспектом в ментальным плане?

— В прошлом было много трудностей. Был период, когда подача просто не работала на меня, поэтому мне пришлось играть без неё. Тогда я поняла, что у меня есть другое оружие и что я могу победить даже без подачи. Однажды я решила: что бы ни случилось на корте, больше не буду показывать эмоции. Я пережила в жизни вещи гораздо сложнее теннисного матча и сказала себе: хватит, я больше не буду той девчонкой, которая злится и проигрывает, когда разочаровывается. Это сработало. Думаю, именно в тот год я выиграла Australian Open, и с тех пор стала другим человеком, другим игроком. В психологическом плане я очень выросла", — сказала Соболенко на пресс-конференции.