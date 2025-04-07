Медведев выиграл сумасшедший матч у Хачанова, несмотря на судороги. У обоих были серьезные проблемы с подачей

«Я выиграю все три “мастерса” и закончу вишенкой на торте — победой на “Ролан Гаррос”. (смеется). Нет, я не знаю, — отметил Медведев. — Мне не нравятся такие прогнозы, потому что я все равно всегда хочу победить, и мне удалось однажды выиграть Рим. Но если я не выиграю, то, наверное, в Монте-Карло (тут грунт точно ненамного медленнее, чем покрытие в Майами и Индиан-Уэллсе). Карлос [Алькарас] играет? Я его пока не видел. Где он? Мадрид — я бы назвал фаворитом Карлоса. Мне кажется, ему подходят эти условия. Он хорошо там играет. Рим — интересно, как вернется Янник [Синнер]. Но я назову Зверева. Ему нравится там побеждать. Мне кажется, он выигрывал там два раза. А Монте-Карло — Стефанос здесь просто не проигрывает. Почему? Я не знаю. Он выиграл три раза за четыре года. Так что я просто назвал очевидных кандидатов».