Медведев выиграл сумасшедший матч у Хачанова, несмотря на судороги. У обоих были серьезные проблемы с подачей

Монте-Карло (Монако). Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 9) — Карен Хачанов (Россия) — 7:5, 4:6, 6:4.
Медведев и Хачанов выдали сумасшедший матч, на двоих сделав 17 брейков. Восемь — у Карена, девять — у Даниила, который в итоге забрал этот трехчасовой триллер. Во втором сете Хачанова беспокоила спина — он вызвал физио, но отказался от обезболивающих. В конце матча у Медведева начались судороги, и со сведенной ногой он выиграл два решающих розыгрыша. Дальше Медведев сыграет с Александром Мюллером, наблюдавшим за русской битвой с трибуны. Хачанов отыгрался в первом сете с 1:5, во втором — с 1:4, в третьем — с 0:2.
Хорошие знакомые
В личных встречах Даниил вел у Карена со счетом 6:2, при этом их последний матч состоялся как раз в Монте-Карло. Год назад Хачанов выбил Медведева в двух сетах в ⅛ финала, но в четвертьфинале не смог переиграть Стефаноса Циципаса. В этот раз жребий свел россиян уже в первом круге. Это можно объяснить падением в рейтинге. Даниил в этот раз был «посеян» только под девятым номером (на прошлом «мастерсе» в княжестве был четвертым), Карен в число «сеяных» не попал (15). Хачанов не блещет в этом сезоне. Два матча в одиночке он выиграл пока только на одном турнире — Australian Open. После странного поражения в Мельбурне от Алекса Микельсена россиянин так и не может найти свою игру.
Расстраивает своих фанатов и Даниил. Пожалуй, только в Индиан-Уэллсе Медведев играл на уровне топ-10, а после этого неожиданно вылетел в 1/32 финала «мастерса» в Майами от низкорейтингового Хауме Муньяра. Сам Медведев объяснил то поражение плохим состоянием и сказал, что хорошо подготовится к грунтовому сезону. В Монте-Карло Медведев пошел еще дальше, пошутив, что выиграет все турниры на грунте в этом сезоне.
«Я выиграю все три “мастерса” и закончу вишенкой на торте — победой на “Ролан Гаррос”. (смеется). Нет, я не знаю, — отметил Медведев. — Мне не нравятся такие прогнозы, потому что я все равно всегда хочу победить, и мне удалось однажды выиграть Рим. Но если я не выиграю, то, наверное, в Монте-Карло (тут грунт точно ненамного медленнее, чем покрытие в Майами и Индиан-Уэллсе). Карлос [Алькарас] играет? Я его пока не видел. Где он? Мадрид — я бы назвал фаворитом Карлоса. Мне кажется, ему подходят эти условия. Он хорошо там играет. Рим — интересно, как вернется Янник [Синнер]. Но я назову Зверева. Ему нравится там побеждать. Мне кажется, он выигрывал там два раза. А Монте-Карло — Стефанос здесь просто не проигрывает. Почему? Я не знаю. Он выиграл три раза за четыре года. Так что я просто назвал очевидных кандидатов».
Опасения Даниила были понятны — играть против соотечественников всегда непросто. «Сейчас первый турнир на грунте, сразу же первый матч для нас обоих такой тяжелый психологически, потому что очень хорошо знаем друг друга. Во-вторых, в плане уровня: сразу же встречаемся друг с другом — тяжелый матч для обоих», — сказал Карен.
Невероятный камбэк Хачанова
Но вряд ли Карен мог представить, что сюжет будет настолько закрученным. Хотя первый сет, казалось, полностью складывался по сценарию Медведева. Даниил сделал брейк в четвертом гейме (3:1), а в шестом вновь взял подачу соперника (5:1). Но тут с Даниилом начались странные вещи. Сначала он не смог подать на сет, а потом на 10 минут буквально выключился из игры. Вторая ракетка России вернулся в игру, когда Карен сравнял счет (5:5). Даниил наконец-то взял свою подачу, а потом и неожиданно сделал еще один брейк, забрав партию.
Когда во втором сете Медведев вновь быстро сделал брейк (3:1), а потом взял свою подачу, то показалось, что матч вот-вот закончится. Плюс Хачанов взял медицинский перерыв. Но после него Карен вновь включился на полную и на этот раз заиграл так мощно, что выиграл пять геймов подряд. Причем Даниил не проваливал розыгрыши, просто Карен показывал теннис топ-уровня.
Так дело перешло в финальный сет, который вновь начался с брейка Медведева (2:0). Однако когда Хачанов вновь быстро сравнял счет после серии двойных ошибок от Даниила (2:2), то стало понятно, что матч затянется. После этого парад брейков продолжился. Начиная со счета 4:2 парни брали только подачи друг друга. И первым дрогнул Карен. При 5:4 Карен вновь плохо подал, хотя у Даниила свело ногу и последние розыгрыши он играл буквально на одной ноге.
«Я хорошо тренировался перед турниром — и на тренировках играл лучше, чем в матче с Кареном, — подчеркнул Медведев в интервью на корте. — Хотя в целом я доволен своей игрой. Это был первый матч на грунте в сезоне, и для меня это не самое любимое покрытие. Поэтому у меня были недостаточно хорошие удары и решения в важные моменты. Но я рад, что победил. Я смотрел сегодняшние матчи — и там везде было много брейков. Карен сегодня не подал, по-моему, ни одного эйса. Так что корт довольно медленный. В целом я доволен своим уровнем и жду дальнейших матчей. Со мной все в порядке, несмотря на судороги».
Дальше Медведеву играть с Александром Мюллером. Это будет второй матч их очного противостояния, — на Уимблдоне-2024 россиянин оказался сильнее на ранней стадии в четырех сетах.
Тимур Ганеев