Мирра Андреева: Разговор с Шараповой мне очень помог

— Мама рассказывала, что они долго думали. Но когда назвали Эрику Эрикой, то решили, что вторая девочка не может быть просто Катей или Аленой, нужно что-нибудь интересное и необычное. Его мама и придумала. Не знаю, как они с папой вообще нашли это имя, но, по-моему, это как-то связано с миртовым деревом, точно не помню. Если честно, я всегда немного ревновала, потому что имя Эрика мне нравилось больше моего. Потому что у нее красивый автограф, который можно вывести благодаря букве Э. А у меня с буквой М так вывести не получается, и из-за этого я немного злилась. Но мне очень нравится мое имя, и я рада, что родители так необычно нас назвали.