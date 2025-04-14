Саснович проиграла в 1/16 финала турнира WTA-500 в Штутгарте

Сегодня в 1/16 финала белоруска встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс (29) и уступила в двух партиях — 6:7 (3:7), 2:6. Поединок продолжался 1 час 45 минут. Во втором раунде Мертенс встретится с победительницей поединка между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой (51-й номер рейтинга WTA) и Дианой Шнайдер (13). Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив американку Луизу Чирико (154) — 6:0, 6:4 и россиянку Эрику Андрееву (97) — 6:1, 6:4.
Первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление с ⅛ финала, где ее соперницей будет победительница встречи 1/16 финала между датчанкой Кларой Таусон (21) и российской теннисисткой Анастасией Потаповой (38). Соболенко трижды добиралась до финала турнира в Штутгарте и неизменно уступала — дважды польке Иге Свентек и один раз австралийке Эшли Барти.
Год назад чемпионкой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая на этот раз не играет. Победительница нынешних состязаний заработает 142,6 тыс. евро, 500 рейтинговых очков, а также получит электромобиль.